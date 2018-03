Afrikadan Geldi Kayseri'de Şifa Buldu

Batı Afrika’dan Kayseri’ye gelen 2007 yılından beri böbrek yetmezliği olan ve diyalize bağlı olarak yaşayan Kadisso Guiro Gassambe'ye (44) Erciyes Üniversitesi hastanesinde kardeşi Hamidou Gassambe'dan (42) böbrek nakli yapıldı.

Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz, “Ülkemizdeki en büyük sorunların başında beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılan organ başının azlığıdır. Beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarının mutlaka bağışlanması gerekmektedir. Bizler, organlar toprak olmasın, yeni bedenlerde can bulsun istiyoruz” dedi.

Yurt dışından gelen hastaya yapılan böbrek naklinin yurtiçinde ilk örnek olduğunu belirten Zeki Yılmaz, “Yaklaşık bir hafta önce hastanemizde, yurt dışından gelen hastamıza böbrek nakli yapıldı. Afrika’nın Burkino Faso’dan şehrinden gelen iki kardeş arasında böbrek nakli yapıldı. Hamidou Gassambe, ablası Kadisso Guiro Gassambe’ye böbreğini verdi. Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastanemizde yapılan bu nakil yurt içinde ilk örnek teşkil ediyor. Erciyes Üniversitesi Hastanesi, organ nakli konusunda her türlü imkan ve ekipmana sahip bir hastane. Tek eksik yeterli organın temin edilememesi. Organ temin edildiğinde yurtiçinden de, yurtdışından da organ nakli yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de beyin ölümlü hastadan yapılan organ bağışının çok az olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ülkemizde organ bağışı çok düşük. Her türlü çalışmalara rağmen yeterli organ temin edilemiyor. İspanya’da milyon nüfus başına 30 tane beyin ölümlü hastadan organ nakli düşerken, bu sayı ülkemizde 4’ü geçmiyor. Bu hızla ortalamaya ulaşmamız mümkün değil. Fakat canlıdan organ naklinde dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Ama bu bizi sevindirmesin. Bu bir başarı değil çükü beyin ölümlü hastaların organları, nakil edilmek yerine toprakta telef oluyor. Sadece Kayseri’de değil, dünya genelinde organ bağışı yetersiz. 81 ilden sadece 26’sında organ bağışı yapılıyor. Geri kalanında bağış yok, bunun içinde Kayseri’de yok” şeklinde konuştu.

Organ nakli olan Kadisso Guiro Gassambe ve böbreğini ablasına veren Hamidou Gassambe ise çok mutlu olduklarını belirterek, “Türkler çok sıcak insanlar. Hastanede görevlilerde çok sıcak ve bize çok yardım ettiler. Ameliyatımız çok iyi geçti moralimiz çok güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dediler.