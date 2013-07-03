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Aile Hekimliği Randevu Sistemine Geçildi

Kayseri Halk Sağlığı Müdürü Yunus Karadağ, ''Merkezi hastane randevu sisteminden sonra, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay erişiminin sağlanması ve Aile Hekimliklerinin daha etkin, daha hızlı ve verimli şekilde hizmet sunabilmesi için Aile Hekimliği Randevu Sistemine geçmiştir'' dedi.

Aile Hekimliği Randevu Sistemine Geçildi
Karadağ yaptığı açıklamada, ''Müdürlüğümüzce Aile hekimliği randevu uygulaması alt yapı çalışmalarının Müdürlüğümüze ilgilendiren kısmı tamamlanmış Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri Firmalarının Bakanlığımız sunucularına entegrasyon kısmı da tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız aile hekimlerinden ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini kendileri için uygun gün ve saatlerde almaları sağlanmış olacaktır.
Vatandaşlarımız istedikleri hastaneden ve istedikleri hekimden randevu almalarını sağlayan Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması 01.07.2013 tarihi itibarı ile aile hekimliği birimlerini de kapsayacak, vatandaşlarımız Alo 182, www.hastanerandevu.gov.tr web adresi ve mobil cihazlarla aile hekimlerinden randevu alabileceklerdir'' ifadelerine yer verdi.
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