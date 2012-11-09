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AK Parti'den Lösemi Hastalarına Ziyaret

AK Parti Kayseri Sosyal İşler Başkanlığı üyeleri, Lösemi Haftası nedeniyle bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti'den Lösemi Hastalarına Ziyaret
İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, il yönetim kurulu ve Sosyal İşler Başkanlığı'ndan oluşan bir heyet ilk olarak Talasemi ve Lösemililer Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Faruk Başdemir'den dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
AK Parti Sosyal İşler Başkanlığı üyeleri, buradaki ziyaretin ardından Dernek Başkanı Faruk Başdemir ile birlikte Lösemi hastası 7 yaşındaki Burak Atılgan ve 12 yaşındaki Hayriye Benek'i evlerinde ziyaret etti. Çocukların durumu hakkında ailelerinden bilgi alan heyet, çocuklara moral vermek amacıyla kukla ve robot hediye etti.
Ziyaretler hakkında açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, Lösemi Haftası nedeniyle Talasemi ve Lösemi Derneği ile Lösemi hastası çocukları ziyaret ettiklerini belirterek “Dernek Başkanı Faruk Başdemir'den dernek hakkında bilgi aldık. Daha sonrada Lösemi hastası iki çocuğumuzu evlerinde ziyaret ettik. Gördüğüm kadarıyla Burak ve Hayriye'nin morali çok iyi buda hastalıkla mücadelede en büyük etken. İnşallah biran önce sağlıklarına kavuşurlar“ dedi.
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