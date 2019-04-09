Akciğer Ve Kalbe De Zarar Verebilen KİFOZA Dikkat Toplumda sık görülen omurga şekil bozukluklarından biri olan kifoz her ne kadar skolyoz kadar çok bilinen bir sorun değilse de, hastalar açısından daha tehlikeli olabiliyor. Özellikle çocuklukta başlayan kifoz, çok ciddi boyutlara varabilen akciğer ve kalp sorunlarına yol açabiliyor. Yaşlılık kifozları da ağrılı olması ve akciğerin kapasitesini azaltması nedeniyle hayat kalitesini düşürüyor. Omurga Sağlığı Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Emre Acaroğlu, kifoz ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

09 Nisan 2019 Salı 12:24