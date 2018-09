"Aldığınız etleri mutlaka kontrolden geçirin"

Son zamanlarda vatandaşlar tarafından 'etlerde şarbon var mı, yok mu' sorusunun çok sık sorulması üzerine açıklama yapan Prof. Dr. Gönülalan; şarbonun insanlık kadar eski ve Anadolu coğrafyasında da çok uzun zamandan beri bilinen bir hastalık olduğunu kaydetti. Korunma yollarının çok basit olduğunu ve vatandaşların aldığı etleri veteriner hekim kontrolünden geçirmeleri gerektiğini dile getiren Gönülalan; "Korunma konusunda yapılması gereken çok basit uygulamalar var. Aldığımız etlerin mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmesini talep etmemiz gerekiyor. Veteriner hekim kontrolünden geçmiş bir hayvanın hiçbir şekilde antraks veya bulaşıcı olarak hayvanlardan insanlara geçen herhangi bir hastalık taşıması söz konusu değildir. Dikkat çekildiği sürece özellikle kurban bayramlarında köylerde ve bahçelerde veteriner hekimlerin kesim noktalarında alt yapısı bulunan yerlerin dışında yapılan kesimlerde insanların bu tip hastalıklara temas ettiğini ve sağlıkların bozulduğunu görüyoruz. O nedenle kesinlikle kesimlerin kurban bayramlarında veteriner hekimlerin kontrolünde olması gerekmektedir. Bu tip hastalıklar veteriner hekimler tarafından çok kolay anlaşılabilen ve tespit edilebilen ve hastalıklı hayvanların toplum ve çevre için diğer canlılar için nasıl ortadan kaldırılacağını bilen meslek gurubu olması dolayısıyla veteriner hekimler tarafından mutlaka işlem yapılması gerekmektedir. Hastalık hayvanlarda aşılanma ile engellenebilir" diye konuştu.



"Kesinlikle veteriner hekim kontrolünde kesilmiş hayvan etleri tercih edilmeli"

Bölgede çok sık görülen ve her yıl karşılaşılan bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gönülalan; "Bu sene fazlaca bahsedilmesinin nedeni olarak da özellikle değişen iklime bağlı yoğun yağmurların oluşturduğu sellerin toprak katmanlarında bulunan mikroorganizmaların hayvanların ve insanların yaşam alanlarına daha yoğun bir şekilde çıkarmaları olarak olduğunu düşünüyoruz. Gelecekte de böyle hastalıklarla karşılaşma imkanımız vardır. Yapılması gereken işlem son derece basittir. Kesinlikle veteriner hekim kontrolünde kesilmiş hayvanları tercih etmemiz lazım. Bakanlığın gerçekleştirdiği aşıları özenle takip etmesi gerekiyor. Veteriner hekimler işlerinde son derece hassas olarak çalışıyorlar" dedi.



"Vatandaş aldığı hayvanın küpe numarasını sorgulasın"

Et ve et ürünlerinde ürün doğrulama sisteminin değerlendirilmesinin de önemine değinen Prof. Dr. Zafer Gönülalan konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Vatandaşlardan takip etmesini isteğimiz konulardan bir tanesi de son derece basit bir işlem ile aldıkları hayvanların küpe numaralarından, etleri satın aldıkları yerlerden de veteriner hekim kontrolünden geçip geçmediği mutlaka sormaları gerekiyor. Bunu sorduktan sonra hangi hayvanı aldıklarının küpe numarasını sorarak bakanlığın web sayfasından kontrol edebilirler. Hayvana ait bilgileri rahatlıkla görebiliriz. Böylece hangi hayvanı tükettiklerini rahatlıkla öğrenebilirler. Gıda Tarım ve Ormancılık Bakanlığının ürün takip ve ürün doğrulama isimli bir sistemi 2019’un 1. Ayından itibaren sisteme girecek. Et ve et ürünlerinde mutlaka ürün doğrulama sistemin de değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Böylece halkımızın daha sorgulayarak tükettikleri gıdalara emin bir şekilde ulaşmalarını sağlayabiliriz."