Alerjik Bünyeli Çocuklar İçin 5 Öneri Halk arasında ‘saman nezlesi’ olarak bilinen alerjik rinit, özellikle bahar aylarında polen alerjisi olan çocuklarda gözlerde sulanma, burun akıntısı ve kaşıntı yaparak hapşırık krizlerine neden oluyor. Ev tozu akarları, küf mantarları ve hayvan tüylerinin yol açtığı ve yıl boyu süren rinit ise alerjik bünyeli çocukların, eğitim hayatlarını ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Melahat Yeni, alerjik rinitten çocukları koruma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:53