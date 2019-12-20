"Altın Bebek İl Unvanını Korumak İçin Çalışıyoruz"

3 gün süren Değerlendirme ziyaretlerinin ardından Bakanlık ekibi, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın, kamu ve özel hastanelerinin yöneticilerinin katıldığı toplantıda, ilin genel puanlama sunumunu gerçekleştirdi.







Sunumun ardından açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Benli, Kayseri’nin üniversite, kamu ve özel hastaneleriyle birlikte sağlıkta lider illerden biri olduğuna değinerek, “Pazartesi gününden bu yana sahada olan bakanlığımızın değerlendirme ekibi, ilimizde hizmet veren bazı kamu ve özel hastanelerimizde bebek dostu hastane kriterleri çerçevesinde çeşitli değerlendirmelerde bulundular. Yapılan Bebek Dostu Hastane değerlendirmeleri sonucunda da Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve bir özel hastane 100 tam puan almayı başardı. Ben bu gayretli çalışmalarından dolayı ekibime teşekkür ediyorum. İl olarak genel anlamda iyiyiz ama üst bakış olarak özel hastanelerde bir kaç eksiğin olduğu tespit edildi. Değerlendirme sunumuna katılan Özel Hastane temsilcilerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. 2016 yılında altın bebek il unvanını almıştık, bu unvanı korumak için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.







Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Değerlendirme Ekibinde görevlendirilen Dr. Ömer Malatyalı ise “Bakanlığımızın bebek dostu il unvanı açısından Kayseri'de bulunan bazı hastanelerin yeni doğan yoğun bakımlarını ve yeni doğan genel durumlarını değerlendirmek adına çalışma yaptık. Ekip arkadaşlarımızla beraber 3 gün süren çalışmamızda ilin genel bir profilini oluşturmaya çalıştık. Gördüğümüz kadarı ile Kayseri ili birçok açıdan başarılı. Memnun kaldım. Özellikle lokomotif konumunda olan Üniversite Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi, doğum servisleri ve yeni doğan yoğun bakım açısından en üst puan olan 100 puan aldılar. Dolayısıyla lokomotif konumundaki bu hastanelerin bu puanı alması çok büyük bir başarı. Aynı kulvarda beraber yürüdüğümüz özel sektörün de bu başarıları elde etmelerini ümit ediyorum” dedi. iha

