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Alzheimer ve Demans Hastalıkları İçin Protokol İmzalandı

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) tarafından organize edilen “ALZHEMİER ve DEMANS hastalıklarının Tanı ve Bakımı, Manevi Moral ve Motivasyonu” konulu sempozyumun paydaşı olarak İl Sağlık Müdürlüğü Makamında protokol imzalandı.

Alzheimer ve Demans Hastalıkları İçin Protokol İmzalandı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve EVSAD Kayseri Şube Başkanı Cesim Zeydanlı tarafından imzalanan bu protokol ile hasta ve hasta yakınları için farkındalık oluşturmak amacıyla bu ve bunun gibi konularda paydaş olma konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Cumartesi günü ise Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Geriatri Merkezi'nde, Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Kayseri Şubesi tarafından 'Evde sağlık hizmetleri kapsamında Alzheimer ve Demans hastalıklarının tanı ve bakımı, manevi moral ve motivasyonu' konulu seminer düzenlenecek.
 

İHA

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