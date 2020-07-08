Anne ve babalara “sünnet” uyarısı

En basit ifadeyle penis başını çevreleyen derinin kesilmesi olarak özetlenebilecek sünnetin, ortaya koyulmuş birçok yararı olduğunu ifade eden Ömer Ozan Yıldızlı, “Üriner sistem enfeksiyonları ile sünnet arasındaki ilişki son yıllarda üzerinde durulan bir konudur. Bu konuda yapılmış bir araştırmada sünnetli çocuklarda üriner enfeksiyonların daha az olduğu gösterilmiştir. Penis kanseri çoğunlukla sünnet olmamış topluluklarda görülür. Sünnet olma yaşı küçüldükçe penis kanserinin görülme sıklığı azalmaktadır. Ayrıca sünnetli kişilerin eşlerinde rahim ağzı kanseri de çok daha az görülmektedir” dedi.







Sünnet ciddi bir cerrahi müdahaledir

Kayseri Özel Melikgazi Hastanesi Üroloji Doktorlarından Op. Dr. Ömer Ozan Yıldızlı, “Bundan 10-15 yıl öncesine kadar çocuklarını sünnet ettirmeyi düşünen aileler çevrelerinden duydukları sünnetçi veya doktorlara muayenehane veya ev ortamlarında rahatlıkla sünnet yaptırabilmekteydiler. Fakat iletişimin artması ve yapılan hataların herkes tarafından duyulabilmesi, eğitim seviyesinin artarak halkımızın bilinçlenmesi ve gerekse sağlık bakanlığınca getirilen yeni düzenlemeler sonucunda aileler artık rastgele sünnet yaptırmamaktadırlar. Sünnet ciddi bir cerrahi müdahale yani ameliyattır. Bu yüzden ileride büyük sorunlar yaşamamak için mutlaka ameliyathane ortamında sünnet yapılması gerekir. Enfeksiyon riski, gerekli müdahalelerin yapılabilmesi açısından bu son derece önemlidir” dedi.

Sünnet Ne zaman Yapılmalıdır?

Sünnetin yapılamadığı durumlar ve sünnet yaşı hakkında da bilgiler veren Ömer Ozan Yıldızlı, “Sünnet vücut ısısını koruyamayan, beslenmeye aktif katılamayan bebeklere veya hasta çocuklara yapılmaz. Hipospadias veya bir başka ürogenitalanomalisi olanlara, bu anomaliler için düzeltici ameliyat yapılmadan önce sünnet yapılmamalıdır. Kanama hastalığı olabilecek kişilere (aşırı kanaması veya ailesinde kanama hastalığı olan gibi) gerekli tetkikler yapılıp kesin teşhis konulmadan sünnet yapılmamalıdır” ifadelerini kullandı.



Hangi Sünnet Yöntemi Tercih Edilmeli?

Kayseri Özel Melikgazi Hastanesi Üroloji Doktorlarından Op. Dr. Ömer Ozan Yıldızlı, sünnet için birçok yöntem olduğunu belirterek, “Cerrahi sirkumsizyon, Çan yöntemi, Plastik klemp yöntemi, Giyotin yöntemi gibi metotlar var. Melikgazi Hastanesi olarak uyguladığımız metot ameliyathane ortamı veya yeterli asepsi antisepsi şartlarının sağlandığı bir ortamda hafif sedasyon altında giyotin ve cerrahi sirkumsizyon karışımı bir yöntem olup yaklaşık 10 dakika sürmektedir. İşlem sonrasında kendinden eriyebilen vikril dikişler kullanılmakta,5 gün sonunda da çocuğumuz banyosunu yapabilmekte, pansumanlar evde rahatlıkla yapılabilmektedir” diye konuştu.