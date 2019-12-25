Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anteplioğlu: "İlçemizde sağlıkla ilgili konularda eğitim vermeye önem gösteriyoruz"

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu çalışmaları hakkında kısa bilgiler verdi.

Anteplioğlu: "İlçemizde sağlıkla ilgili konularda eğitim vermeye önem gösteriyoruz"

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu "Develi İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza sağlıkla ilgili konularda eğitimler vermeye önem gösteriyoruz. Güzel ilçemiz Develimizin meydanında, aile sağlığı merkezlerimizde sık sık stantlar kurarak özellikle Milli Eğitim ve Müftülükle iş birliği içerisinde öğrenciler ve vatandaşlarımıza eğitici ve farkındalık oluşturacak faaliyetlerde bulunuyoruz" dedi.

Dr. Anteplioğlu, "Günümüzde sosyal medyanın önemine binaen İlçe Sağlık Müdürü olarak bende yerel gazete ve internet sayfalarında köşe yazıları yazarak bu eğitimlere destek olmaya çalışıyorum. Ayrıca proje sahipliği bizde olmak üzere İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konulu projemizi yürürlüğe koyduk. Projemizde Gençlik Spor Müdürlüğümüzden aktif sportif destek alan vatandaşlarımıza sağlıklı beslenme konusunda eğitimler verirken bir yandan da diyetisyenimiz tarafından sağlık taramaları yaptırılarak sağlıklı zayıflama konusunda destek olmaya çalışmaktayız" diye konuştu.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli İlçe Sağlık MüdürlüğüSağlık Eğitim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.