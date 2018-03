Antibiyotiğin Azı Karar, Çoğu Zarar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Sonay Gökoğlu, bilinçsiz antibiyotik kullanımının neden olduğu sağlık sorunları hakkında bilgi verdi. Antibiyotiklerin, her enfeksiyonda kullanılmaya uygun ilaçlar olmadığını belirten Dr. Sonay Gökoğlu, "Antibiyotiklerin uygun olmayan şekilde alınması, dirençli bakterilerin hızla yaygınlaşmasına neden olan sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Antibiyotiklerin en çok tüketildiği dönem olan çocuk yaş grubunda gereksiz kullanım, dirençli bakteri oranlarının yükselmesine neden olur. Antibiyotikler, özellikle virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar için uygun ilaçlar değildir" dedi.



Çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının birçoğuna virüslerin neden olduğunu bildiren Dr. Gökoğlu, şunları kaydetti:



"Bu enfeksiyonlar, antibiyotik kullanılmadan da iyileşebilmektedir. Viral enfeksiyonlar sırasında vücut direnci düştüğü için bazen üzerine ikincil bakteriyel enfeksiyonlar gelişebilir. Bu gibi durumlarda hasta takip edilerek gerektiğinde antibiyotiğe başlanabilir. Antibiyotik başlama ve uygulama kararı kesinlikle doktor tarafından verilmelidir. Eğer mutlaka kullanılması gerekiyorsa uygun ve etkin dozlarda, gereken sürede kullanılmalı ve doktorun belirlediği süreden önce kesilmemelidir. Antibiyotiğin belirlenen dozun altında kullanımı da antibiyotik direncini artırmaktadır."



"Çok sık ve düzensiz antibiyotik kullanıldığında bakterilerin direnç kazanması kaçınılmazdır" diyen Dr. Sonay Gökoğlu, "Her antibiyotik alındığında bazı bakteriler ölür, bazıları direnç kazanır ve antibiyotiklere karşı savunma mekanizması geliştirir. Her yeni enfeksiyonda tedavi güçleşir. Antibiyotiğin özellikle yanlış ve belirlenen doza uygun olmayan kullanımı; soğuk algınlığı, grip, nezle gibi viral enfeksiyonlarda alımı da bakterilerin direnç gelişimini artırmaktadır" ifadelerini kullandı.



Antibiyotiğin doktor kontrolünde, uygun hastalıklar için belirlenen dozda ve sürede kullanılmasının hem çocukları hem de erişkinleri birçok hastalıktan koruduğunu vurgulayan Dr. Gökoğlu, "Doktor gerek görmediği sürece antibiyotik kullanımı konusunda ısrarcı olunmamalıdır çünkü antibiyotiklerin uygun şekilde kullanılmaması özellikle çocukluk döneminde birçok hastalığın tedavisini de güçleştirmektedir" şeklinde konuştu.