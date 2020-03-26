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“Astım hastaları salgın sırasında ilaçlarını kullanmaya devam etmeli”

Kayseri Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Demirel yaptığı açıklamasında, “Astımı olan kişiler COVID-19 salgını sırasında inhale astım kontrolörü ilaçlarını kullanmaya devam etmelidir” dedi.

“Astım hastaları salgın sırasında ilaçlarını kullanmaya devam etmeli”

Açıklamasında, “Bazı kaynaklar COVID-19 salgını sırasında “kortikosteroidlerden” kaçınılmasını önerdi” diyen Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tavsiye, kullanımları için net bir endikasyon yoksa, oral kortikosteroidlerin kullanımı ile ilgilidir.  Bununla birlikte, astımı olan hastalar reçeteli inhale kortikosteroid denetleyici ilaçlarını (veya reçete edilen oral kortikosteroidleri) durdurmamalıdır.  İnhale kortikosteroidleri durdurmak genellikle astımın potansiyel olarak tehlikeli şekilde kötüleşmesine yol açar ve ciddi astım atakları sırasında oral kortikosteroidlerden kaçınmanın ciddi sonuçları olabilir.  Şiddetli astımı tedavi etmek için bazen uzun süreli oral kortikosteroidler gerekebilir ve bunları aniden durdurmak tehlikeli olabilir.  Herhangi bir astım ilacını durdurmadan önce daima doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün. İnhale astım kontrol cihazı ilacınızı kullanmaya devam edin ve astımınız kötüleşirse hekime başvurun. Ayrıca kalp ilaçlarını kolesterol ilaçlarını ve kan cıvıtıcı ilaçları mutlaka kullanmalıdır. Kendinizi korumanın en önemli yollarından biri, ellerinizi sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye yıkamak ve asla gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmamaktır.”
 

Haber Merkezi

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