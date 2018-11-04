Bacaklarındaki Kireçlenmeden Kök Hücre Tedavisi İle Kurtuldu

54 yaşındaki Bediha Ceyhan, bacaklarındaki kireçlenmelerin artmasıyla ağrıdan yürüyemez hale geldi. Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvuran Ceyhan’a, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yağ hücrelerinden özel bir filtre sistemi ile alınan özel kök hücreleri bacağına enjekte edildi. Bu işlem Kayseri’de ilk olurken, Ceyhan da ağrılarından kurtuldu.



Ameliyat hakkında bilgiler veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Havva Talay Çalış, “Hastamıza kireçlenme için birçok tedavi uygulayabilirdik ancak kireçlenmesini muayene ettikten sonra ve filmlerini çektik, kireçlenmenin çok ileri aşamada olduğunu tespit ettik. O nedenle kök hücre tedavisini tercih ettik. Çünkü ileri aşamada ameliyat öneriyoruz. Kayseri’de ilk kez bizim polikliniğimizde kök hücre tedavisi uygulanmış oldu. İlk önce anestezi uygulamalarını gerçekleştirdikten sonra yağ hücrelerini aldık. Onlardan özel bir filtre sistemi ile özel kök hücreleri süzerek onları ayrıştırdık. O kök hücreler ayrıştıktan sonra da ameliyathane koşullarında hastamızın dizine enjekte ettik. Hastamız şu anda yürüteç ile yürüyor. Çünkü o kök hücrelerin dizine yapışması için süre geçmesi gerekiyor. Ameliyattan sonra hastamızın yürümesini biraz kısıtlıyoruz. 15 günden sonra normal aktivitesine geri dönecek. Hastamızın ağrıları da şimdiden azaldı” ifadelerini kullandı.



54 yaşındaki Bediha Ceyhan ise, “Dizlerimde kireçlenme vardı. Çok ağrılarım vardı. Doktorum kök hücre yöntemini yaptı. Doktoruma çok teşekkür ederim. Ağrılarımdan dolayı gezemiyordum ve merdiven çıkamıyordum. Ağrılardan dolayı uykum gelmiyordu, uyuyamıyordum. Şimdi ağrılarım dindi” dedi.

