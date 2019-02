Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlardan Tek Ses

Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Semiz, Ceza İnfaz Kurumu İl Müdürü Şeref Tatlı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdür Vekili İbrahim Esenkar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu temsilcileri, Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği ile TES-DER (Tut elimden Sağlık Düşünce Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği) başkanları katıldı. Kurumların bağımlılıkla mücadele konusunda fikirlerini sunduğu toplantıda diğer illerin bağımlılıkla mücadele konusunda hayata geçirdiği projeler masaya yatırılarak kente entegre edilebilirliği hakkında istişarelerde bulunuldu. Ayrıca kentte bağımlılara yönelik yapılması planlanan rehabilitasyon merkezi gündeme alınarak, kurumlar arası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanmasının önemine ve her kurumun bu mücadelede elini taşın altına koyması gerektiğine de değinildi. Toplantının sonunda açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Benli; “Bugün burada bağımlılıkla mücadelede Kayseri formatında neler üretebiliriz bu mücadeleye nasıl katkımız olur, buna yönelik planlamalar gerçekleştirdik. Bağımlılıkla mücadelede başarı oranını yukarıya çekebilmenin en önemli yollarından birisi rehabilitasyon merkezleri oluşturabilmektir. Bu vesileyle rehabilitasyon merkezlerinin oluşmasında da nasıl bir yol izleyeceğiz, bununla ilgili kısa orta ve uzun vadeli projeleri önümüze yatırarak neler yapabileceğimizi paylaştık” dedi.







Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer ise konuşmasında güç birliği yapmak için bir araya geldiklerini söyleyerek; “Biz bir güç birliği yapmak için il müdürümüzün başkanlığında bugün bir araya geldik. Başta valimize ve ülkemiz yöneticilerine de bu konuda bir rapor çıkartacağız. Bizler, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak özellikle koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmalarının içerisinde sosyal hizmet uzmanımız psikolojik danışmanımız ve sosyal çalışmacı arkadaşlarımızı devreye sokarak özellikle aile çocuk ve gençler bazında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Livdumlu da; yapılan toplantı sonucunda bağımlılıkla mücadele kapsamında Kayseri’de ileri bir yol kat edeceklerini düşündüğünü söyledi.







İl Müftüsü Güven, bağımlılıkla mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek; "Bağımlılıkla mücadelede, koruyucu işlemlerde bizler her türlü desteği vermeye hazırız. Özellikle buradaki toplantıda kısa orta ve uzun vadeli olarak yapılması gereken şeylerin neler olabileceğine dair çeşitli fikirler ve düşünceler oluştu. Daha sonraki toplantılarımız da inşallah bunların hayata geçirilmesi için adımlar atılacaktır. Böylece süreç içerisinde bağımlılıkla mücadelede belki bir Kayseri modeli ortaya çıkacak” şeklinde konuştu. İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin; “Burada bulunan, bulunmayan tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin tamamının bu işte dertlendiklerinin farkındayız. Bizler de hem il müdürlüğü olarak hem de Tarım Bakanlığı'nın bir mensubu olarak rehabilitasyon aşamasında toprakla uğraşmaları, toprakla birlikte olmaları için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Bununla ilgili de önümüzdeki süreçteki projelerimizi zaten açıkladık. Çok kısa süre içerisinde inşallah hayata geçireceğiz” dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici; “Bağımlılıkla mücadele tek bir kurumum yapabileceği bir iş değil. Bütün kurumların bir araya gelerek özellikle STK ların bu işe gönüllü olmasıyla çok güzel mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Bizde gerek bakanlığımızın imkanları gerek il müdürlüğü olarak önleyici tedbirler alarak gençlik ve spor faaliyetleri kapsamında tüm bağımlılara elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.



Son derece verimli geçen toplantının ardından katılımcılar İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ye konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.