Bahar depresyonuna karşı 5 öneri Mevsimler nedeniyle ortaya çıkan hava değişimi, insanların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Ani sıcaklık değişimleri vücudun savunma mekanizmasını yavaşlatıyor, bireyleri hastalıklara ve strese açık hale getiriyor. Sıcaklık değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan stres çağımızın hastalığı olarak bilinen depresyona neden olabiliyor. Psikoloji Bölümü’nden Uz. Psk. Hande Taştekin, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan bahar depresyonuyla ilgili uyarılarda bulundu.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:50