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Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Güldüm, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ile İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Koca, toplantılara ilişkin yaptığı açıklamada, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" dedi.

İHA

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