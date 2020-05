Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut korona virüs hasta sayımızı aştı. Artık salgın döneminde güncel politika ve değişikliklere gidebiliriz. Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Bugüne kadar tedbirlere sıkı şekilde uyulmasaydı bulunduğumuz noktaya gelmemiz söz konusu olamazdı. Şimdi yaşama alanımız genişliyor.Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Yeni dönem, tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan dönem 11 Mart'tan bu yana gösterdiğimiz çabanın ödülüdür.Kontrollü sosyal hayat, hastalıkla mücadelede ikinci dönemin stratejisidir. Özgür ama tedbirli hayat tarzına geçiyoruz. Korona virüsle mücadelede ikinci dönemde hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmaktır. Türkiye korona virüsle mücadelesinde ilk etabı tamamlamıştır. Artık ikinci dönemdeyiz. Başarı yine koşullara bağlıdır. Tedbir almak başarının garantisidir. Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir.Türkiye'de salgın mevcut şartlarda kontrol altına alınmıştır. Mayıs ayına kıyasla Haziran ayına ilişkin öngörülerimiz daha da somuttur. Risk varlığını daha uzun süre devam ettirecek. Korona virüs olayı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyayı aynı anda ilgilendiren ilk olaydır."Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması ilk günde 5 milyon 600 bin kullanıcıya ulaştı. Bugün itibariyle anlık kullanıcı sayısı 1 milyonu aşmıştır Sağlık ordusu olarak bu süreçte test kapasitesini arttıracağız. Her yeni vakada filyasyon sürecini uygulayacağız. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız. Bütün ekibimizle eskisinden daha dikkatli olacağız. Hedefimiz yeni vaka ve vefat sayısının sıfır olduğu bir tablo.Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece büyüklerimizle ilgili belirli bir zaman dilimi serbest. Önümüzdeki haftalarla ilgili karar alındıkça açıklamamız olacak."Maske konusu yeni bir normalleşme süreci. Bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bizim daha çok 20-65 yaş arası dönem için 10 günde bir 5'li paketi ücretsiz olarak verme uygulamamız vardı. Şu ana kadar dağıtılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Bu dönemde maskeye daha fazla ihtiyaç duyan vatandaşımız olacak. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yüksek fiyat olmamak kaydıyla bir dönem olacak. Maskeye eczane ve marketler dahil olmak üzere birçok yerden ulaşabilecekler. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın da bir açıklaması olacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Eskisi gibi herkes, her zaman AVM'ye gidebiliyor olmayacak. Bununla ilgili rehberler yayınlanacak. Vatandaşımız bunlara internet sitelerinde ve işletmelerden ulaşabilecek. Yeni dönemin kendine has kuralları olacak. Biz bu kurallara alışarak hayatımızı devam edeceğiz.İmtihanların nasıl yapılması gerektiği konusu Bilim Kuruluna gelmiş olacak. Biz de bu konu hakkında görüş bildirmiş olacak."Futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken TFF'nin kendisi olduğunu özellikle altını çizerek ifade etmiştik. Federasyon kendi iradesiyle kendi kararını verebileceğini bakanlık ve bilim kurulu olarak asla herhangi bir öneride katkıda bulunmak istemediğimizi ifade ettik.Bugün yapılan açıklamalarda gördüğüm şekliyle federasyonun bir sağlık kurulunun olduğunu biliyoruz. Bu sağlık kurulunun nasıl yönetmeleri gerektiğine dair hazırladığı çalışma olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla özgür kendi iradeleriyle kararı TFF zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonun. Sağlık kurulu almış olduğu kararlar ve tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa sorumluluk da bu anlamda federasyonundur” ifadelerine yer verdi.