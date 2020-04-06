Bakan Koca günün koronavirüs rakamlarını açıkladı

Koca yeni verileri, “Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım” mesajıyla paylaştı.



Açıklanan verilerde 21 bin 400 test yapıldığı, 3 bin 148 vaka olduğu, 75 kişinin daha vefat ettiği ve 284 hastanın da iyileştiği bilgileri yer alıyor.



Açıklanan verilerde 21 bin 400 test yapıldığı, 3 bin 148 vaka olduğu, 75 kişinin daha vefat ettiği ve 284 hastanın da iyileştiği bilgileri yer alıyor.

Son açıklanan rakamlarla birlikte toplam test sayısı 202 bin 845 olarak gerçekleşti.

Toplam vaka sayısı 30 bin 217 olurken, hayatını kaybeden vatandaşların sayısı da 649’a yükseldi.

Yoğun bakımda olan hasta sayısı bin 415 olurken, toplam entube hasta sayısı 966 oldu. İyileşen toplan sayısı da bin 326’ya yükseldi.

