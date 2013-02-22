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Bakkal Açılır Gibi Eczane Açılamayacak

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, Belsin Mahallesin de katıldığı bir eczane açılışında çıkarılan yasalarla birlikte artık bakkal açılır gibi her yere eczane açılamayacağını söyledi.

Bakkal Açılır Gibi Eczane Açılamayacak
Belsin mahallesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nin yanında faaliyete giren eczanenin açılışına, milletvekilinin yanı sıra AK Parti yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Yapılan duanın ardından konuşan, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, "Son dönemde çıkardığımız yasa ile eczacılığı önemli bir yere getirdik. 20 yıldır bekleyen yasayı, geçen yıl Mayıs ayında çıkarmış olduk. Artık bundan sonra bakkal açılır gibi her tarafa eczane açılamayacak. Bu yasada bir kanun altına alınarak, hem yeni eczacıların, hem de eski eczacıların hakları korunmuş oldu. Eczacılığa yeni başlayacaklar için staj imkanı sağlandı. Tüm bu yeniliklerle, Türkiye de eczacılık bir güvence altına alınmış oldu." şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından vatandaşlarla birlikte kurdeleyi kesen Tamer, eczanenin Belsin halkına hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.
Eczane açılışı sonrasında Tamer, geçtiğimiz hafta içinde geçirdiği guatr ameliyatı nedeniyle kendisini ziyaret eden, telefon açan ve mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür dileklerini iletti.
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BİR DOKTOR 5 yıl önce

DOKTORLARIN SORUNLARINI ÇOK GÜZEL ÇÖZDÜNÜZ.SIRA EZCACILARIN HAKLARINDA.ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN.

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