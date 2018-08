BAYRAM KEYFİNİZİ TAMAMLAYACAK 8 BESLENME ÖNERİSİ

24 saat bekletilen et daha lezzetli oluyor

Kurban bayramında sağlığımız için en önemli nokta etin doğru tüketimidir. Bu süreçte kurbanlığın özellikle hayvanlardan bulaşan hastalıkları engellemek amacıyla veteriner kontrolünden geçirildiğinden ve hijyenik şekilde kesildiğinden emin olunmalıdır. Kurban eti kesildikten sonra hemen tüketilmemelidir. Bu hem lezzeti olumsuz etkilemekte, hem de sindirimi daha zorlaştırmaktadır. En sağlıklı tüketim zamanı, kurban eti kesiminden 24 saat geçtikten sonra yapılandır.

Sakatat tüketimini sınırlandırın

Özellikle mide-bağırsak problemi yaşayanlar kurban etini birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra; haşlama veya ızgara yöntemlerini tercih etmelidirler. Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze ve meyveleri doğrama işlemi yapılmamalıdır. Fazlasıyla doymuş yağ ve kolesterol almamak için etin hazırlanma sürecinde, görünür yağların tamamının temizlenmesi gerekmektedir. Sakatatlarda doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin fazla olmasından ötürü, özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler bu ürünlerin tüketiminden kaçınmalıdır.

Pişirme yöntemi olarak haşlama veya ızgarayı tercih edin

Pişirme sırasında yağ ilave edilmeden haşlama veya ızgara yöntemlerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir. Etin demir emilimini artırmak için, yanında mutlaka sebze veya salata ile birlikte tüketilmelidir. Eti çeşitli sebzelerle birlikte pişirmek de besin değerini artırmaktadır. Etler buzdolabı poşetine sarılarak buzluk kısmında -2 derecede 3-5 gün veya derin dondurucuda -18 derecede 3 ay saklanabilmektedir. Etler çözdürüldükten sonra hemen pişirilmeli, çözülen bir et tekrar dondurulmamalıdır. Mümkünse de etler herhangi bir hastalık riskine karşın güvenlik açısından iyi pişmiş tüketilmelidir.

Bayram boyunca dikkat etmeniz gereken 8 öneri

• Gün içerisinde kişinin kendini daha iyi kontrol edebilmesi ve kan şekeri dengesinin sağlanması için, 4 saatten fazla aç kalınmamalıdır.

• Etlerin yanında pilav ve makarna yerine; bulgur, esmer pirinç tüketilmelidir.

• Bayram ikramı olarak ya da yemeğin yanında asitli, gazlı içecekler yerine ayran, yoğurt, cacık tüketilmelidir.

• Kavurma ve diğer et çeşitleri öğle öğününde tüketilmelidir. Akşam öğününde ise sebze, kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir.

• Günlük minimum 2 litre su tüketimine dikkat edilmelidir.

• Ara öğün olarak gün içinde meyve, leblebi gibi yağı düşük, sağlıklı atıştırmalıklar tüketilebilir.

• Çikolatalar ve şerbetli tatlılar yerine meyve salataları veya sütlü tatlılar hazırlanmalıdır.

• Bayram boyunca, kilo almamak için alınan günlük fazla enerjiyi harcamak yani spor yapmak önemlidir.