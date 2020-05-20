“Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamayla ilgili, “Bu uygulamaya, öncelikle şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde, sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak” dedi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:52