BBP ve Şehit Ailelerinde Kan Bağışı

Kan bağışı sırasında basın mensuplarına demeç veren Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Dernek Başkanı Ali Yavuz, ''Ülkemizde bu dönemde terör örgütü ve terörist elebaşı ile pazarlıkların yapılması milletimizi bir ayrışmaya sebebiyet verecektir. Terör meselesi pazarlıklarla değil, teröristleri inlerinden tek tek çıkararak bitirilebilir. Bizler bu uğurda kan akıtmış gazileriz. Her zaman yanımızda olduğuna inandığımız tüm BBP camiasına ve bu kan kampanyasını organize eden BBP Kocasinan Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Karaca'ya teşekkür ederim'' dedi.

BBP Kocasinan Gençlik kolları Başkanı Halil İbrahim Kadaca da, "Bu lanet terör meselesinde yaklaşık 20 bin şehit vermiş bir milletiz. Terör bilançolarını açıklayan yetkililer 40 binli rakamlar telaffuz ediyorlar. Diğer 20 bin kişi kimdir, bunu öğrenmek istiyoruz. Bunu anlamak mümkün değildir. Biz Türk Milletinin gençleri olarak hükümet yetkililerine sesleniyoruz; gittiğiniz yol doğru değildir, tavizler verdikçe terörü azdırıyorsunuz" diye konuştu.

BBP Kayseri İl Başkanı Yaşar Bekir Soğman ve BBP Kocasinan İlçe Başkanı Ömer Yıldız, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneklerinin çalışmalarına katkı sağlayacaklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını bildirdiler.