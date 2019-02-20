Bebeğim Neden Uzun Süre Ağlıyor? Bebeklerin uzun süre nefesi kesilircesine ağlaması, birçok anne ve baba için dayanılmaz bir sorun haline gelebiliyor. 2 saatten fazla süren ağlama nöbeti ve huzursuzluk, bebeklerde ciddi sağlık sorunlarının ilk işareti olabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Melahat Yeni, bir yaşın altındaki bebeklerin uzun süreli ağlama nedenleri hakkında bilgi vererek, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:03