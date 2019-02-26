Bebeklerde Sindirim Sistemi Sorunlarına Özellikli Cerrahiler Bebeklerde doğumsal sindirim sistemi kusurları; yemek borusu, onikiparmak ve ince bağırsak tıkanıklığı ile anüs kapalılığı olarak biliniyor. Sindirim sisteminin doğuştan olan sorunlarında, erken tanı ve uygun tedavi şartları başarının önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Doğumsal sindirim sistemi anomalileri, bazen anne karnında uygulanan müdahaleler ve sıklıkla da doğumdan hemen sonra gerçekleştirilen özellikli cerrahiler ile düzeltilebiliyor. Op. Dr. Taner Kamacı, çocuklarda doğuştan kaynaklı sindirim sistemi anomalileri hakkında bilgi verdi.

26 Şubat 2019 Salı 17:25