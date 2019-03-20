Bebeklerdeki Kalça Çıkığının 4 Nedeni Bebeklerde kalça eklemindeki gevşekliği ve dengesizliği ifade eden gelişimsel kalça çıkığı tedavi edilmediği takdirde kalıcı sakatlığa neden oluyor. Özellikle kız çocuklarda doğuştan görülen kalça çıkığı, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Erken teşhis edildiğinde ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilen kalça çıkığı, Türkiye’de her yıl yaklaşık 15 bin bebeği etkiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mithat Öner, bebeklerde kalça çıkığı olarak bilinen, “gelişimsel kalça displazisi” hakkında bilgi verdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:46