Belediyeciler Kan Verdi

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nden gelen 13 kişilik personel, Büyükşehir Belediyesi giriş bölümünde oluşturulan platforma gelerek kan bağışında bulunmak isteyen çok sayıda belediye çalışanından kan aldı. Kan bağışında bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

Kan vermenin hem başka insanlar için hem de kişinin kendi sağlığı için faydalı olduğuna vurgu yapan belediye çalışanları, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Erciyes Üniversitesi kan merkezi tarafından yapılan çalışma sonucunda Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından toplam 80 ünite kan bağışında bulunuldu.