“Belki de yaz aylarında virüse hiç rastlamayacağız” Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, hasta sayısında azalma olduğunu söyleyerek, "Belki de yaz aylarında virüse hiç rastlamayacağız. Virüsü birbirimize bulaştırmayı engellersek ikinci dalga gelmeyecek" dedi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:42