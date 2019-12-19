Benli: "Sigara içme oranını yüzde 99 oranında bitirdik"

19 Aralık 2019 tarihinde yapılan denetime katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Sağlık Müdürlüğü idarecileri, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Yeraltı Çarşısı içerisindeki tütün tüketilip tüketilmediğini denetçi ekiplerle beraber kontrol etti. Kontroller sırasında çarşı esnafı ile görüşen İl Sağlık Müdürü Benli, uygulamadan memnun olup olmadıklarını sordu.







Kontroller sırasında yapılan denetimler hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Benli, "Bugün bakanlığımızın belirtmiş olduğu saha ziyaretinde, tütün denetiminde yeraltı çarşısındayız. Yeraltı çarşısında daha önce bizim denetim ekiplerimizce yeşil dedektöre düşen ihbarı ekiplerimiz yarım saat içerisinde müdahale ediyorlardı. Yarım saat içerisindeki ihbarlara geç kalınabiliniyordu. Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanımız Gökhan Bey' in talebi ile çarşı esnafı ile el ele vererek sigara içilmesinin sonlandırma yolunda bir uygulamamız oldu. Burada biz merkezi bir ekip kurduk. Merkezi ekibin görev yeri Yeraltı Çarşısı, Hunat çarşısı, Kapalı Çarşı şeklinde yani merkezde bir denetim ekibi oluşturduk ve bu merkezdeki denetim ekibi sayesinde olaya daha yakın zamanında müdahale ederek, buralarda sigara içme oranını %99 oranında çarşı esnafıyla bitirmiş olduk. Daha önce yeraltı çarşısına girerken çok ağır bir sigara kokusu alıyorduk ve kapının önünde sigara içen kişileri görüyorduk. Çocuklarımızla, eşlerimizle geldiğimiz zaman rahatsız edici bir durum oluşuyordu. Şimdi ise gayet güzel daha temiz, daha nezih bir alışveriş ortamı oluşmuş oldu. Bu konuda bize destek veren başta Sayın Valimiz olmak üzere, Belediyelerimize, Emniyet Müdürümüze ve çarşı yönetimine teşekkürlerimi saygılarımı arz ediyorum" dedi.







Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ise, “Çarşımızda yapılan sigara denetimi ile sigara içilmemesini Valiliğimizin, İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu ekipler sayesinde gerçekleştirdik. Çarşımızda sigara içme oranını % 99 şeklinde bitirdik. Şu an daha sağlıklı, daha temiz, sigara dumanının olmadığı bir çalışma ortamı haline getirdik. Herkese teşekkür ederim" dedi.







