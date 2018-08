Benli’den kurban bayramını sağlıklı geçirme önerileri

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, vatandaşlara önerilerde bulunarak, “Dini bayramlarımız aile ziyaretlerinin sık yapıldığı, sevenlerin görüşme fırsatı bulduğu özel günlerdir. Özellikle Kurban Bayramında gerek bu ziyaretlerdeki ikramlar gerekse kurban etinin birlikte tüketilmesi amacıyla kurulan kalabalık güzel sofralar beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmektedir. Kurban bayramı süresince fazla miktarda tüketilen kırmızı et, şeker, çikolata, hamur işleri ve şerbetli tatlılar zaman zaman bazı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Sağlıklı bir kurban bayramı geçirmenin ilk şartı veteriner kontrolünden geçirilmiş sağlıklı kurbanlık almaktır. Aksi takdirde hayvanlardan insana geçen tenya, şarbon, tüberküloz, kisdidatik, salmonella gibi hastalıklara maruz kalınabilir. Bu hastalıkların bulaşmasında etlerin uygun koşullarda kesilmesi, doğru pişirilmesi ve uygun ortamlarda bekletilmesi, sakatatların da çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, toprağa derince gömülmesi de önem arz etmektedir. Kurban kesim işleminden sonra da parçalama işlemi ile birlikte ette mevcut ya da çevreden bulaşabilecek mikroorganizma sayısında artış olacağından, etin mümkün olduğu kadar büyük parçalara ayrılması ve derhal soğutulması gerekir” ifadelerini kullandı.



Az pişmiş kurban etlerinin yenmesiyle bazı hastalıkların bulaşabileceğini kaydeden Benli, vatandaşların kurban etlerini iyice pişirmeleri gerektiğini kaydetti.



İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, şu uyarılarda bulundu: “Bazı zoonotik hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı düşünüldüğünde, etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir. Hayvanlar ilk kesildiklerinde ölüm sertliği dediğimiz sertlikte olmaktadır. Bekledikçe metabolizma ile oluşan asitlerin de etkisi ile bu sertlik yavaş yavaş kaybolmaktadır. Bu yüzden etin hemen tüketilmesi sertliği açısından sorun oluşturabilmektedir. Hem pişirmede kolaylık hem de lezzet açısından et buzdolabında 1 derecede 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir. Kurban bayramında meydana gelen en önemli değişiklik kırmızı et tüketiminin artmasıdır. Bunun yanı sıra şeker ve şekerli besinleri de aşırı tüketmek mide, kalp ve barsak sisteminde çeşitli rahatsızlıklara ve kilo alımına yol açmaktadır. Bu sebeple özellikle bu dönemde kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları gibi kronik hastalığa sahip olan bireylerin tükettikleri besinin çeşidine ve miktarına daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir.”



Benli, kurban kesecek vatandaşlara da seslenerek, “Ayrıca hayvan kesiminde dikkatli olunmaması halinde el, kol veya vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilecek bazı bıçak ve kesici alet kesileri ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durumlarda geri dönüşü olmayan bazı uzuv kayıpları bile mümkün olabilmektedir. Özellikle de atardamar kesilerine bağlı kanamalar, fışkırır tarzda ve çok şiddetli olabilmektedir. Üzerine bası uygulansa da kanamayı durdurmak mümkün olmayabilir. Mutlaka hastane bakımı belki de cerrahi müdahale gerekebilir. Bu sebeple hayvan kesimi ve parçalanması sırasında son derece dikkatli olunmalı, sonradan geri dönüşü olmayan sonuçlara sebebiyet vermemek için işin uzmanından yardım alınması daha sağlıklı bir yol olacaktır. Bayram boyunca tüm Acil Servislerimiz ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımız kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.