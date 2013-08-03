Bir Anne Oğluna En Güzel Bayram Hediyesi Verdi

Kayseri'de yaşayan 9. sınıf öğrencisi Hakkı Burak Özkan, 1,5 ay önce soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede grip olduğunu öğrendi. Doktorlar gribin yanında değerlerinde değişimler olduğunu fark ettikleri Özkan’ı izlemeye aldı. Birkaç kez daha hastaneye giden Özkan’a böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlaç tedavisine yanıt alınmayınca Özkan, diyalize girmeye başladı. 2 haftadır diyalize giren oğlunun durumuna üzülen 33 yaşındaki anne Hamiyet Özkan, böbreğini vermek için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsün’e başvurdu. Anne oğlun yapılan testlerin ardından nakil olmasına karar verildi. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ayhan Dinçkan, yönetiminde gerçekleştirilen operasyonla anneden alınan böbrek, oğluna başarıyla nakledildi.

Kendisine ikinci kez hayat veren annesine minnettar olduğunu dile getiren Hakkı Burak Özkan, “Kısa sürede böbrek rahatsızlığına yakalandığım için çok üzülmüştüm. Hareketlerim kısıtlanmaya başlamıştı. Diyalize girmeye başlayınca üzüntüm daha da arttı. Babam ve annem bana böbreklerini vermek için konuştular. Annem vermeye karar verdi.Şuan sağlığıma kavuştum. Anneme ne kadar teşekkür etsem azdır. Bayram öncesi beni yeniden hayata bağladı” dedi.

Oğluna böbreğiyle ikinci kez hayat veren anne Hamiyet Özkan da, sadece televizyonda takip etikleri böbrek naklinin kendi başlarına gelince biraz tedirgin olduklarını hatırlattı. Oğlunun diyalize girmesine dayanamadığını ifade eden anne Özkan, “Oğluma böbreğimi vermek için buraya geldim. Şuan ikimizde sağlıklıyız. Yaklaşan bayram bizim için çifte mutluluk olacak. Herkes organ bağışı konusunda duyarlı olsun, çünkü bizim hiç aklımıza gelmezdi” diye konuştu.