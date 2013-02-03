Bir Anne ve Babanın Çaresizliği

Kayseri'de yaşayan Özcan Hişman ve Hanım Hişman, çifti, 5 yıl önce çocuk sahibi oldu. Ancak, çocuğun doğumunun anneye zarar vereceğini söyleyen doktorlar, çocuğunun anne karnındayken alınmasını istedi. Çocuğun alınmasına izin vermediklerini ifade eden baba Özcan Hişman, "Doktorlar, çocuğumun anne karnında 7 aylık olduğu sırada başında su bulunduğunu ve büyüme yaptığını söyledi. Çocuğu anne karnında parçalayıp alacaklardı. Biz de karımın da ölebileceği korkusuyla buna karşı çıktık" dedi.



Ömürcan'ın sezaryen ile doğduğunu söyleyen Özcan Hişman, "Ömürcan doğduktan iki ay sonrasına kadar sağlıklı bir bebekti. İki ay sonrasında Ömürcan'ın başında büyüme meydana geldi. Ömürcan 5 yaşında ama beyninden 5 defa ameliyat oldu" diye konuştu.



Ömürcan'ın hidrosefali hastası olduğunu ve sağ tarafının tam olarak tutmadığını söyleyen Özcan Hişman, çocuğunun zihinsel engelinin bulunmadığını, hastalığı nedeniyle sadece bedensel engelli olduğunu söyledi.



Ömürcan'ın yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini ve sadece 15 bin TL'ye ihtiyaçları olduğunun altını çizen Özcan Hişman, "Ben asgari ücretle çalışıyorum. Elimizdeki bütün parayı çocuğumuzun hastane masrafları için harcadık. Sağlık Bakanımızdan ve hayırseverlerden çocuğumun tekrar yürüyebilmesi için yardım istiyorum. çocuğum şu anda 5 yaşında ama ne tuvalete çıkabiliyor ne de dışarıda arkadaşları ile oynayabiliyor. Haftada iki gün fizyoterapiye gidiyoruz. Yaşıtlarına göre çok eksiği var. Balkona çıkardığımda bile dayanamıyor ve 'Beni içeri alın' diye isyan ediyor. Ben de çocuğumun gezmesini, dolaşmasını istiyorum. Çocuğumla oyun oynamak istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor" diye konuştu.



Çocuğunun yürüdüğü ve koşabildiği günleri hayal ederek yaşadıklarını söyleyen Hanım Hişman ise, Ömürcan için sadece 15 bin TL ameliyat parasına ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Eğer bu parayı bulamazsak oğlum ömür boyu yürüyemeyecek. Biz 5 yıldır sıkıntı içindeyiz. 5 defa ameliyat oldu ve sıkıntısı yüzünden yürüyemiyor ve hiç bir ihtiyacını karşılayamıyor. Bütün ihtiyaçlarını benim sayemde karşılayabiliyor. Nereye gitsem onu da yanımda götürüyorum. Doktorlar, Ömürcan'ın ameliyat olduğu zaman kesin olarak yürüyebileceğini söylüyor. Ameliyat olduktan sonra çocuğum da normal insanlar gibi yürüyebilecek" dedi.



Ömürcan'ın konuşabildiğini ve isteklerini söyleyebildiğini anlatan anne Hanım Hişman, "Çocuğunun koşup oynamasını her anne-baba ister. Ömürcan'ın kendisi de 'Arkadaşım yok, canım çok sıkılıyor' diyor. Diğer çocukların yanına götürdüğüm zaman ayakta duramadığı için, yürüyemediği için hemen sıkılıyor. Bu durum bizi bir anne-baba olarak çok üzüyor" diyerek bir yardım eli beklediklerini söyledi. (iha)

