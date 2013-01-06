Bir Annenin Çaresizliği

Anne Nimet Bozdoğan, “Neslihan 20 aylıkken şişmeye başladı ve hastaneye getirdik. Neslihan’ın doğumunun 32. gününde sağ böbreği alındı. Daha sonra ilaç ihtiyacı azaldı. Haftanın iki günü ilaç alarak bu döneme kadar getirdik ama artık ilaca da yanıt vermez hale geldi. Haftanın 3 - 4 gününe çıkabiliyor bu ilaç günü. Böbrek yetmezliği var ama son aşamasına geliyor. Doktorlarımız acil naklin gerektiğini söylüyorlar. Ben beyin ameliyatı olduğum için çocuğuma böbrek veremiyorum. Eşimin de kalp problemi olduğu için böbrek alamadılar. Şuanda Neslihan’a böbrek verecek canlı vericimiz yok ve acil nakil olması gerekiyor. Bağış olayları az olduğu için verici yok. Bunun için doktorlarımızda bir şey yapamıyor. Canlı verici bulamıyoruz. Hiç kimseye ‘böbreğini çıkart ver denilmiyor’ bundan dolayı çok sıkıntı içerisindeyiz. Çocuğumuz gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Bu çok kötü bir şey. Bu tür hastalarda diyalize girmeden, son böbrek yetmezliğine girmeden nakil olmaları gerekiyor. Kızımız diyalize girerse belki kaybedebileceğiz” diye konuştu.

Bütün birikimlerini küçük Neslihan için harcadıklarını belirten Bozdoğan, “Bu olaydan sonra eş dost zaten kalmadı. Devletimiz sağ olsun ilaçlarımızı oradan sağlıyoruz. Benim de beyin rahatsızlığım var. İkinci bir ameliyat olmam gerekiyor. Böyle bir ameliyat durumunda çocuğuma ki bakacak? Bu konuda kaygılıyım" diyerek çaresizliğini anlatmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün yetkililere seslenen Nimet Bozdoğan, "Sağlık Bakanımıza yalvarıyorum. Bizi görsünler, Neslihan’ın tek yaşama şansı böbrek nakli. Bu şansı ona versinler istiyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların yakınları, bizim gibi böbrek nakli bekleyen insanları görüp organlarını bağışlarlarsa Neslihan gibi birçok kişiye hayat vermiş olacaklar. Birçok aile tekrardan ailelerine kavuşmuş olacak. Çocuğumuzu nakil kilosuna getirene kadar çok uğraştık. Neslihan’ı kaybetmeden naklin gerçekleşmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Neslihan Bozdoğan’ın doktoru Kenan Yılmaz ise “Neslihan 20 aydır bizim gözetimimiz altında tedavisini sürdürüyor. Hastamızın yakın zamanda diyalize girme riski var. O yüzden biran önce enfeksiyon riski olmaması açısından nakil olması gerekiyor. Böbrek nakli Neslihan için hayati önem taşıyor. Diyalize girmeden önce böbrek nakli yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

