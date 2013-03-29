Bir Damla Yaşama Katkı Projesi

Kayseri ODTÜ Koleji farklı bir sosyal sorumluluk bilinciyle Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde lösemi hastalarına yönelik bir kampanya başlattı. Lösemili hastalar için suyun önemli olduğunu belirtmek amacıyla düzenlenen kampanyada, 150 koli bardak su ile 150 damacana su lösemi hastalarına verildi.

Kolej yöneticileri ve öğrencileri, toplanan bağışlar ile Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde yatan lösemili hastaların su ihtiyacını karşıladı. Hastaları odalarında ziyaret eden Okul Müdürü Çetin Evren ve öğrenciler, hastalar ile sohbet etti ve hastalara su verdi.

Kolejin Okul Müdürü Çetin Evren yaptığı açıklamada, “ODTÜ Koleji olarak öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine ve topluma karşı duyarlılığa önem veriyoruz. Bunun için yıl boyunca farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Şimdi de lösemili hastalarımızın su ihtiyacını karşılamak için hastalarımıza doğal kaynak suyu dağıttık” ifadelerinde bulundu.

Okulun 7’inci sınıf öğrencisi Metin Naldöken ise, “Böyle bir projede bulunduğum için çok mutluyum. Lösemi hastalığına yakalanmış ağabeylerimize ve kardeşlerimize su ihtiyaçlarını karşılamak üzere su dağıttık. Bu şekilde bir yardımseverlik gösterdiğimiz için mutlu oldum” diye konuştu.