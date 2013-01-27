Biyonik Kulakla Gelen Başarı

Ablası İrem’in duyma özrü olması nedeniyle babası Ramazan Balcı ve annesi İlknur Balcı tarafından hastaneye götürülen Elmas’a da aynı teşhis konuldu. Elmas’a, kısa süre sonra Doç. Dr. Mehmet Somdaş tarafından yapılan bir operasyonla biyonik kulak takıldı.

Biyonik kulağın takılması ile birlikte sesleri tanımaya başlayan ve konuşması düzelen Elmas, Kayseri’de Fatih İlköğretim Okulu’nda 3. sınıfa kadar yükseldi.

Kızının başarısından dolayı büyük mutluluk içinde olduklarını söyleyen anne İlknur Balcı, “Büyük kızım da aynı rahatsızlık vardı. Elmas’ı aynı rahatsızlık olur diye doktora götürdük. Yapılan operasyonla biyonik kulak takıldı. Şimdi normal bir çocuk gibi oldu. Dersleri çok güzel” diye konuştu.

Derslerinde başarılı olan Elmas, bugün karne sevincini de diğer çocuklar gibi yaşadı. Başarısı ile göz dolduran Elmas, karnesini İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’ın elinden aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Elmas’ın başarısında sınıftaki arkadaşlarının da payı olduğuna dikkat çekerek, “Elmas inşallah ileriki hayatında da başarılı olarak ülkesine ve milletine faydalı bir birey olacaktır” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, başarısından dolayı Elmas’a karnesinin yanında kol saati hediye etti.

Elmas’a kendilerine geldiğinde işitme kaybı teşhisi koyduklarını söyleyen Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Somdaş, “Elmas’a 2008 yılında biyonik kulak yerleştirdik ve işitmesi gayet iyi. Okumayı yazmayı öğrendi. Gurur duyduğumuz ve mutlu olduğumuz bir hastamız” dedi.

Doç. Dr. Somdaş, “Biyonik kulakla alakalı olarak bu iş ne kadar erken yapılırsa iyi olur ve devlet bunu 4 yaşına kadar ödüyor. Aileler gecikmemeye çalışmalı. Biyonik kulak yapıldıktan sonra iş bitmez. Biyonik kulak takıldıktan 2 yıl sonra hasta konuşabilir. Bütün kelimeler, bütün sesler hastaya tanıtılmalıdır. Hasta ile yeterince ilgilenilmezse amaca ulaşılamaz” diye konuştu.