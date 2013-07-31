Bu atölyede kol ve bacak üretiliyor

Kayseri’de medikal alanında hizmet veren protez ve ortez Teknikeri Erdal Kestane (43), Düvenönün de bulunan işletmesi içerisinde yer alan atölyesinde, bedensel engelliler için kol bacak ve rehabilitasyon cihazları üretiyor. SGK’ya bağlı Sağlık Bakanlığı onaylı işletmede protez kol ve bacağın yanı sıra çocuk felcinden omurilik bozukluğu tedavisine kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan rehabilite edici cihazlarda üretiliyor.

Bedensel engelli insanların gereksinim duyabileceği bütün cihazları ürettiklerini belirten Kestane; ’Doktorlar, tedavi sonrası hastaları reçeteleri ile birlikte bizlere yönlendirir. Hasta bize geldikten sonra gerekli ölçüler alınır ve alçı ile kalıpları çıkarılır. Daha sonra Titanyum, çelik, karbon, deri ve pvc gibi malzemeler kullanılarak protezi meydana getiririz. Yapım ve teslim aşamaların da hasta birkaç kez provaya gelir’

Hem para kazanıyoruz hem de dua

Mesleği sayesinde hem para kazandığını hem de dua aldığını söyleyen Kestane; ‘Kaza ya da hastalık sonucu uzuvlarından birini kaybeden insanlar ilk aşamada psikolojik bir buhrana düşüyor. Durumları sonrasında topluma adapte olma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Biz burada sadece protez üretmiyoruz. İnsanların bedensel engellerini gidermeye çalışırken bir taraftan da psikolojik sıkıntılarını aşmaları için telkinlerde bulunuyoruz. Hem bedensel hem de psikolojik açıdan destek olmaya çalışıyoruz’ diyor.

Haber/Fotoğraf: (Stajyer)Mesut Davarcı