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Büyükkılıç, Şehir Hastanesi’ne Ulaşımı Yerinde İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projeleri sahada takip için şantiyeleri gezmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, önce Şehir Hastanesi önüne yapılan katlı kavşak çalışmalarını inceledi, ardından da Şehir Hastanesi’ni gezerek kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Büyükkılıç, Şehir Hastanesi’ne Ulaşımı Yerinde İnceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilk olarak Şehir Hastanesi önüne yapılan katlı kavşak şantiyesini ziyaret etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde 350 metre uzunluğunda üç kollu yoncadan oluşan üst geçit köprüsü, Sarımsaklı taşkın kanalı üzerinde bulunan köprünün Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde planlanan raylı sistem hattı ve araç yolu için genişletilmesi ile üst geçit köprüsünün toprakarme kısmı altından Şehir Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi arasında geçiş sağlamaya imkan verecek olan alt geçit çalışmalarından oluşan katlı kavşağın son durumuna ilişkin bilgiler aldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, hastane önündeki ulaşımı bir süre takip ettikten sonra Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ile birlikte bir süre hastaneden kuş bakışı olarak ulaşımı takip eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hastanenin sirkülasyonuna ilişkin de brifing aldı. Başkan Büyükkılıç, Şehir Hastanesi’nde hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, daha sonra Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ile birlikte golf aracına binerek hastaneyi gezdi.
 
 

İHA

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