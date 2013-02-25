Büyükşehir'de İş Sağlığı Semineri

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki seminere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın başta olmak üzere daire başkanları, müdürler, şefler ve personel katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, hizmet içi eğitim seminerlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek bu tür seminerlerin önemine dikkat çekti.

İlerde doğabilecek sıkıntıların önüne geçmek için hizmet içi eğitim seminerlerinin gerekli olduğuna vurgu yapan Yalçın, Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'nin en güvenilir kurumu olduğuna dikkat çekti. belirtti.

Önceliğin insan merkezli düşünmek olduğunu söyleyen Yalçın, "Hem kendimizi daha da geliştirmek hem de temsil ettiğimiz kurumu daha da iyi yerlere getirmek için önemli adımlar atmak durumundayız. İşini bileğiyle yapana amele, hem bileği hem de beyniyle yapana usta, hem bileği, hem beyni hem de gönlüyle yapana da sanatçı denir. Biz de burada işimizi sanatçı ruhuyla yapmalıyız ki en güzelini ortaya koymuş olalım" dedi.

"İş Sağlığı ve Güvenliği" konusunun önemine değinen Yalçın, personelden aldıkları eğitimi en iyi şekilde kullanmalarını istedi.

Açılış konuşmasının ardından Erciyes Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Şükrü Su, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında belediye personeline bilgiler veridi.

Daha sonra öğretim görevlisi Hatice Özdemir, iş güvenliğinin önemine vurgu yaptı. İstatistiki bilgilere yer vererek bir sunum yapan Özdemir, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Seminerin son konuşmacısı öğretim görevlisi Enes Gündüz oldu. Gündüz, de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine değindi.