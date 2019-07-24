CEVAP VER MEMORIAL Kayseri Memorial Hastanesi’nde son olarak 70 yaşındaki bayan hastaya yapılan by-pass kalp ameliyatı sırasında, ekipte olması gereken perfüzyonistin ameliyata girip girmediği konusunda hastane yetkililerinden hiçbir açıklama yapılmadı. Eğer perfüzyonist ameliyata girdiyse bunun ameliyat protokol defterinde de yer alması ve bu elemanın hastanenin kadrolu elemanı olması da gerekiyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:11