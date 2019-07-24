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CEVAP VER MEMORIAL

Kayseri Memorial Hastanesi’nde son olarak 70 yaşındaki bayan hastaya yapılan by-pass kalp ameliyatı sırasında, ekipte olması gereken perfüzyonistin ameliyata girip girmediği konusunda hastane yetkililerinden hiçbir açıklama yapılmadı. Eğer perfüzyonist ameliyata girdiyse bunun ameliyat protokol defterinde de yer alması ve bu elemanın hastanenin kadrolu elemanı olması da gerekiyor.

CEVAP VER MEMORIAL
KADROSUNDA PERFüZYONİST OLMASI ŞART

Henüz resmi bir açıklama yapmayan Kayseri Memorial Hastanesi’nde, bu hastaya yapılan ameliyat öncesinde düzenlenen ameliyat protokol kayıtlarında, ameliyat ekibinin açıkça görevleriyle birlikte isim isim yazılması gerekiyor. By-pass ameliyatlarında ve sonrasında, hastanın normale dönme sürecinde hastanede görevli olması gereken perfüzyonistin olup olmadığı hususunda şu ana kadar Kayseri Memorial Hastanesi’nden bir yanıt gelmedi. Bu sebeple eğer bu eleman hastane kadrosunda yoksa ameliyatın nasıl yapıldığı konusunda da hastanenin bir açıklama yapması gerekiyor. 

AMELİYAT DEVLETE FATURA EDİLMEMİŞ

Ayrıca Kayseri Gündem gazetesi olarak yaptığımız araştırmada Kayseri Memorial Hastanesi’nde ismi ve ameliyat tarihi ile diğer bilgileri bizde saklı olan hastaya yapılan ameliyata ilişkin olarak SGK’ya hiçbir faturalandırma yapılmamış. Yani bu ameliyat Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında hiç yapılmamış görünüyor. Bu durumda ya bu hasta hastanenin sahibinin yakını olmalı ya da hastane bu kişiyi hayrına ameliyat etmiş olmalı. Ancak bu konuya ilişkin hastane tarafından hiçbir açıklama yapılmadığı için, yapılan by-pass gibi çok ciddi bir ameliyatın SGK’ya niçin faturalandırılmadığı konusunda da bir bilgiye ulaşılamadı.

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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