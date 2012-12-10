Çevre İllerden 3 Bin Hasta Geliyor

Kamu Hastaneleri Genel sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerden, Kayseri ilinin büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğini , şehircilik açısından son derece başarılı hizmet ve yatırımların gerçekleştirildiğini, bu gelişme ve büyümesin de sağlık sektörünün de yansıdığını belirterek, Melikgazi Belediye Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'a, sağlık alanında örnek çalışmalar sergileyen Melikgazi Belediyesinin göstermiş olduğu hassasiyet ve gayretten dolayı teşekkür etti.

Kamu Hastaneleri Genel sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan’ın bu nezaket ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç ” Kayseri Belediyeleri artık bir model olmuştur. Belediyelerin imar ve şehirleşme yatırım ve hizmetleri kendi açısından bir hizmet olurken bunun yanında özel ve kamu yatırım ve sektörler açısından da bir yol ve gelişmelerine vesile olmuştur. Belediyelerin kararlı ve uzun dönem rasyonel yatırımların hem sanayicileri, hem esnafı hem de sağlık, eğitim, meslek birlikleri gibi bir çok özel teşebbüslere de güven vererek yatırımlarını teşvik etmiş ve desteklemiştir. Kayseri ilimiz iç Anadolu’nun bölge şehridir. Çünkü Sağlık ve eğitim alanındaki özel sektör yatırımları buna yönlendirmiştir. Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneleri ile bölgenin sağlık merkezidir. Bu gidişle orda doğu ve Avrupa’nın merkezi olacaktır Çünkü şu anda bile sağlık turizmi kapsamında Avrupa’dan hastalar gelmektedir. ” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri merkezinde 2 kamu, 16 özel hastanenin yer aldığını ve sağlık merkezleri için komşu illerden günlük 2-3 bin kişinin Kayseri’ye geldiğini, Üniversite hastanesinin oto parkında araç plakalarına bakılınca bunun daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.