Ciğerini Kardeş Payı Yapacak

2 gün önce karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 37 yaşındaki Hasan Hüseyin Erdemir’in karaciğer yetmezliği rahatsızlığı doktorlar tarafından teşhis edildi. Ağabeyi Hasan Hüseyin Erdemir’in karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen kardeşi Ali Erdemir karaciğerini vermek istedi. Bunun üzerine gerekli muayenelerin yapılmasının ardından Ali Erdemir’in karaciğerini verebileceği belirtildi. Ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Hasan Hüseyin Erdemir, hava ambulansı ile Malatya Karaciğer Nakil Hastanesine nakledildi.

37 yaşındaki Hasan Hüseyin Erdemir’in 19 yıllık evli olduğu belirtilirken, 18 yıldır çocuğunun olmadığı ve tüp bebek yöntemi ile eşi Ayşe Erdemir’in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.