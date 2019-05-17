“Çikolata kisti anne olmaya engel değil”

Çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis yumurtalıklarda, fallop tüplerinde veya karın boşluğu gibi uterus dışındaki bölgelerde uterus iç yüzeyini döşeyen endometrial dokunun varlığı ile karakterize kronik bir hastalıktır. Çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşayan kadınların yüzde 15-17’sinde çikolata kistlerine rastlanıyor. Bazı hastalarda kronik ağrıyla kendini belli eden kistler, bazılarındaysa bulgu vermiyor. Farklı formları bulunan bu kistler; sadece karın zarını kaplayabilir, yumurtalıklarda kistleşme yapabilir veya karın içerisinde rahim, bağırsaklar, yumurtalıklar ve pek çok organa yansıyabilir.



Hastadan alınan hikaye ve görüntüleme teknikleriyle tanısı konan çikolata kistlerinin anne olmayı nasıl etkilediğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın, “Kalıtsal ve çevresel faktörlerin hastalığın gelişiminde etkisi olduğu biliniyor ama tek gene bağlı değil. Kompleks dediğimiz, birden çok genin etkileşimi sonucu gelişen bir durum” dedi.



“Genital sistemin normalden farklı anatomik yapısı, çikolata kistlerinin karın içinde küçük odaklar oluşturup, tüplerin uçlarını kapatması ve yine kistlerin yumurta kalitesi ile rahim duvarı üzerindeki olumsuz etkileri çocuk sahibi olmanın önüne geçiyor” şeklinde konuşan Boynukalın, tedavi seçeneklerini de sıraladı: “Ağrısı ve çikolata kisti olan hastalarda ilk seçeneğimiz, medikal tedaviler. Ağrının üstesinden gelemezsek, cerrahi müdahaleye başvuruyoruz. Cerrahinin ne zaman ve ne kadar kapsamlı yapılacağı hastanın çocuk sahibi olup olmadığına, yumurtalık rezervinin durumuna, daha önce bu tarz bir ameliyat geçirip geçirmediğine bağlı olarak değişiyor.”

