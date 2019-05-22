Çikolata kistinin 3 önemli belirtisi Kısırlık nedeniyle ileri üreme tekniklerine başvuran kadınların %17’sinde görülen çikolata kistleri, gebe kalmanın önündeki en önemli engellerden biri olarak kabul ediliyor. Hastalık, bağırsak ve idrar yolu rahatsızlıkları ile ağrılı adet gibi sorunlara da yol açıyor. Çikolata kistlerinin bazı tipleri kanserleşme ve büyüme eğilimi nedeniyle cerrahi gerektirebiliyor. Ameliyat sonrası ise olası yumurtalık hasarına karşı hastaya, yumurta toplama ve dondurma işlemi öneriliyor. Tüp Bebek Merkezi’nden Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, çikolata kistleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:07