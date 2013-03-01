Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı 2 Sempozyumu Yapıldı

1-3 Mart tarihlerinde ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyuma ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Muhammed Güven ve davetliler katıldı.

Çocuk nefroloji seminerinde çocuk böbrek hastalıklarının tanı ve tedavilerinin olgu temelli tartışıldı. Çocuk nefroloji seminerlerinin ikincisi olan sempozyuma, Türkiye’nin değişik üniversitelerinden çok sayıda bilim adamı da katıldı.