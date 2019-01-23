Çocuklarda idrar kaçırmanın 3 nedeni Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mustafa Armut, toplumda, ‘altını ıslatma’ olarak bilinen ve özellikle çocukluk çağında ortaya çıkan idrar kaçırma sorununun, ciddi hastalıkların habercisi olabildiği gibi yaşam şekli ve beslenme alışkanlıkları ile sosyal ve psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini ifade etti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:47