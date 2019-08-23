Çolak: “Sağlık ve ilaç alanında çok hızlı ve radikal dönüşümler var"

Bir otelde düzenlenen Yaklaşımlar Kongresine, Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrenin açılış konuşmasını yapan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, bu kongrenin kurumsallaşarak devamının gelmesini istediklerini söyleyerek, "Kadim şehir Kayserimizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada hep birlikte bir ilki gerçekleştirmek üzere bulunmaktayız. Umarım hepimiz için keyifli ve verim aldığımız bir kongre olur. Böyle bir kongreyi hayal etmek ve gerçekleştiğini görmek, bizler için tarifsiz bir mutluluk kaynağı. 1 buçuk aydır bu hazırlıklar için çaba gösteren genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türk Eczacılar Birliği Başkanımıza ve Genel Sekreterimize de vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Umarım bu kongre de destekleriyle beraber sürekli bir hale gelir ve geliştirip kurumsallaştırarak sürekli bir hale getiririz. Bilimsel kongremizde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederek, hayırlı ve güzel olmasını diliyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.







"Sağlık ve ilaç alanında çok hızlı ve radikal dönüşümler var"

Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak da, sağlık ve ilaç alanında çok hızlı ve radikal dönüşümlerin olduğunu belirterek, "Bu kongre içeriği bakımından son derece zengin bir kongre. Katılımcılarımız son derece iyi ve hocalarımız çok yetkin. Bu kongrenin içeriği bakımından, meslektaşlarımızın gelişimine çok önemli katkı sunacağını düşünüyorum. Böyle bir kongre ve organizasyonu sağlayan Kayseri Eczacı Odamıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok hızlı ve radikal dönüşümler var sağlık ve ilaç alanında. Bu hızlı değişimle, bizim alanımızdaki değişim ve dönüşümlerle beraber buna karşı ihtiyaç olgusunu da ortaya çıkarıyor. Bizim ihtiyaçlarımızın da değişeceği ve çeşitleneceği bir ortamın bize haberini veriyor. o yüzden tüm bunlar önümüzde dururken, eczacılık alanının kendisini bekleyen değişimler için eczacılarımızın mutlaka hazırlık yapması gerekiyor. Çünkü toplum, sağlık, ilaç ve tüm alanlar değişirken, eczacının değişmemesi ya da statüsünü değişmeden koruması mümkün gözükmemektedir. Bunun için hep birlikte hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çeşitli bilimsel ve meslek içi etkinlikler, bir araya gelme organizasyonları yapmak durumundayız. Bugün Kayseri’de yapılan şey, aslında meslekteki değişimlerin eczacılar tarafından algılanması, benimsenmesi ve buna yönelik bir topyekün mücadelenin de ortaya çıkmasıdır” ifadelerini kullandı.







