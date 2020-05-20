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Covid-19 aşısında son durum ne?

Erciyes Üniversitesi’nden yapılan açıklamada hayvanlar üzerinde Covid-19 aşısı denemelerine başlandığı belirtildi.

Covid-19 aşısında son durum ne?
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Merkezi araştırmacıları Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen projeler kapsamında Covid-19’a karşı hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı olmak üzere iki farklı teknoloji ile aşı geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
Erciyes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Covid-19’a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlandığı ve devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği ifade edilmiştir.
Yapılan açıklamalarda, projeler kapsamında Covid-19’a karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği ve bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise Haziran ayı içerisinde başlanmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. Covid-19’a karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirilmiştir.”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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Erciyes ÜniversitesiAşı Araştırma Ve Geliştirme MerkeziERAGEMCOVİD-19
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