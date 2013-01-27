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Cüzzam Tedavisi Olan Bir Hastalıktır

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, her yıl Ocak ayının son haftasının Lepra (Cüzzam) Haftası olarak belirlendiğini belirterek, ''Lepra, kesin tedavisi olan bir hastalıktır'' dedi.

Cüzzam Tedavisi Olan Bir Hastalıktır
Milletvekili Tamer, Cüzzam haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Tamer mesajında, şu ifadelere yer verdi:
''Lepra hastalığının etkeni lepra basilidir. Bu hastalık Armauer Hansen tarafından tarif edilmiş olup ayrıca Hansen hastalığı da denir. Lepra çok yavaş çoğalır yüksek oranda, bulaşıcı değildir. Hastalığın bulaşması Lepra basilis saçan kişilerle uzun süreli ve sık temas eden kişilerle, ağız burun ve damlacık yolu ile bulaşır. Vücutta 2 ila 7 yıl arasında intibasyon süresi mevcuttur ve bu şekilde hastalık meydana getirir. Hastalık 1981 yılında Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu MDT tedavisi ile yapılır. MDT üç ilaçtan oluşur, ilaçlar Sağlık Bakanlığımız tarafından hastalara ücretsiz verilir. Kesin tedavisi olan bir hastalıktır. Ülkemizde son yıllarda 3 hasta, 2012 yılı içerisinde de 2 hasta tespit edilmiştir. Ülkemiz, Prevelans 10 binde 1’in altına giren ülkeler arasındadır. Bu da Sağlık Bakanlığımızın önemli başarısıdır. Dolayısıyla Türkiye’nin başarısıdır. Bu vesileyle vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam geçirmelerini tüm kalbi duygularımla temenni ederim."
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