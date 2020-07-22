Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Daha özverili çalışmamız gerekli"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'deki özel hastane yetkilileri ile yaptığı toplantıda, "Pandemi sürecinde gelinen noktada daha özverili çalışmamız gerekmektedir” dedi.

"Daha özverili çalışmamız gerekli"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, özel hastane yetkilileri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Yapılan toplantıda Kayseri'de koordinasyonun öneminin altını çizen Doç. Dr. Benli, “Birlikte hareket etmeye devam ederek Pandemi sürecinde gelinen noktada daha özverili çalışmamız gerekmektedir” diye konuştu.

Kayseri’de hizmet veren özel hastanelerin pandemi sürecindeki mevcut durumları ve vaka durumlarının masaya yatırıldığı toplantı, kamu-üniversite ve özel hastanelerin birlikte çalışması vurgusu ile sona erdi. 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSağlık HaberleriSAĞLIK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.