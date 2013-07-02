Diş Hastanesi Yeni Binasına Kavuşuyor

2006 yılında 174 bin hastanın muayene olduğu Diş Sağlığı Merkezinde, bu sayı 2012 yılında 343 bine ulaşınca mevcut bina yetersiz kalmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı ve gerekli tüm izinlerin alındığı binanın yapımı için ihale süreci başlatıldı. Belirlenen fiyat üzerinde anlaşma sağlanması durumunda Diş Sağlığı Merkezi yeni binasının yapımına başlanılacak. Yoğunluk nedeniyle saat 17:00 ile 19:00 saatleri arasında Diş Hekimlerinin mesai yaptığını belirten Hastane Başhekimi Dt. Tamer Şenel, diş çekimi uygulamasının 2003 yılında 1705’iken 2012 yılında 50 bin 794 olduğunu beyan etti. Kanal tedavisinin ise 2002 ile 2005 yıllarında hastanemizde yapılamadığını, 2006 yılında başlanıldığında 1554 iken 2012 yılında da bu sayının büyük bir artış göstererek 22 bin 669’a ulaştığını belirtti. Bu sayılarla birlikte Hastanenin yeni ve daha büyük bir binaya ihtiyaç duyduğunu, yapılan projelerinde onaylandığını söyleyen Şenel, en kısa sürede yeni binanın yapımına başlanılacağını kaydetti.