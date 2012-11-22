Diş Hekimleri Sıkıntılı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, Diş Hekimleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı İlhan Karacalar ve Diş Hekimleri Odası üyeleri katıldı. Törende konuşan Diş Hekimleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı İlhan Karacalar, “Ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin temelleri 22 Kasım 1908’de İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi açılarak atılmış 1996 yılında bu tarih Diş Hekimleri Haftası olarak kabul edilmiştir. Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekilen bu günde, özellikle çocukluk çağından itibaren verilecek eğitimlerle gelişecek olan bu alışkanlığın yeni nesillere kazandırılabilmesi için ailelere ve topluma düşen görevler konusunda halkın dikkati çekilmeye çalışılmaktadır. Halkımızın yüzde 47’sinin son 1 yılda diş hekimine gitmediği, yaşamı boyunca hiç diş hekimine gitmeyen nüfus oranının ise yüzde 13 olduğunu bilimsel verilerle tespit edildiği günümüzde ağız ve diş sağlığı konusunda çok çalışmamız gerektiğini ortaya koymaktadır.” diye konuştu.

Diş fırçalama alışkanlığının ülkemizde az seviyede olduğunu belirten Karacalar, “Sağlık Bakanlığınca yapılan bir araştırmada, gelişmiş ülkelerdeki nüfusun diş hekimine gitme sıklığının yılda 5, ülkemizde ise 0.7 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ülkemizde yapılan çalışmalara göre dişeti hastalığının 12 yaş grubunda nüfusun yüzde 50’sinde 25 - 29 yaş grubunun yüzde 90’nında mevcut olduğunu, sabit proteze başlama yaşının 18, hareketli proteze başlama yaşının 20 - 24, tümüyle dişsiz kalma yaşının 30 - 35 olduğu tespit edilmiştir. Bu gelişmiş ülkelere oranla çok kötü bir tablo arz etmektedir.” şeklinde konuştu.

Kamuda çalışan diş hekimlerinin yetersiz olduğunu kaydeden Karacalar, “Özelde hizmet veren diş hekimlerinden istifade edilmeli, sadece kamuda çalışan 9 bin civarındaki diş hekimi ile bu problemi çözmek mümkün değildir. Özelde çalışan 15 bin diş hekimi mutlaka sağlık sistemine dahil edilmelidir. Bugün insanlarımız ağız ve diş sağlığı hizmeti dışında her türlü sağlık hizmetinden özelden yararlanmaktadır. Tüm Türkiye’de ağız ve diş sağlığını 9 bin diş hekimi ile çözmeye çalışmak, meseleyi gün geçtikçe daha da vahim hale getirmektedir.” ifadelerini kullandı.